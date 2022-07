In Kalifornien wütet das «Washburn»-Feuer im Yosemite-Nationalpark weiter. 2000 Jahre alte Bäume sind bedroht.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zuständige Parkbehörde mitteilte.

Waldbrand im Yosemite-Nationalpark

Bild 1 / 6 Legende: Die Mammutbäume im berühmten Mariposa Grove sind zum Teil bis zu 2000 Jahre alt. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Damit sich der Boden um die wertvollen Riesenbäume nicht entzündet, wird er mit Sprinkleranlagen feucht gehalten. Reuters Bild 3 / 6 Legende: Tausende von Glutherden können jederzeit zu einem neuen Ausbruch des Feuers führen. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Die Feuer sind am Montag ausgebrochen und erst zu einem Viertel unter Kontrolle gebracht worden. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Vor allem trockenes Unterholz führt zur starken Verbreitung der Feuerherde. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Die Wälder Kaliforniens sind inzwischen fast jährlich Schauplatz verheerender Buschfeuer. Keystone

Der vorige Woche ausgebrochene Brand bedroht die Mariposa Grove mit ihren bekannten Riesenmammutbäumen. Das sogenannte «Washburn»-Feuer war am Montag erst zu 25 Prozent unter Kontrolle. Die Flammen hatten sich schnell über eine Fläche von knapp 1000 Hektar Land ausgebreitet. Die Mariposa Grove wurde für Besucher geschlossen.

00:44 Video Auch in Portugal toben Waldbrände Aus News-Clip vom 11.07.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Die Einsatzteams würden für die berühmten Mammutbäume besondere Schutzmassnahmen ergreifen, teilte die Parkbehörde mit. Mithilfe von Sprinkleranlagen am Boden werde das Umfeld der Bäume feucht gehalten. Zudem werde trockenes Unterholz entfernt, das sich sonst leicht entzünden könnte.

Das Waldgebiet der Sierra Nevada am Südrand des Yosemite-Parks ist für seine über 60 Meter hohen und mehr als 2000 Jahre alten Mammutbäume bekannt. Die Mariposa Grove wurde schon 1864 als besonderes Naturschutzgebiet ausgewiesen.