Feuer nicht unter Kontrolle Ölraffinerie in Australien brennt

Ein Grossbrand ist in einer der beiden australischen Ölraffinerien ausgebrochen.

Die Herstellung von Diesel und Kerosin läuft aus Sicherheitsgründen auf reduziertem Niveau weiter.

Zurzeit ist unklar, wie es mit der Benzinproduktion weitergeht.

Das am späten Mittwochabend ausgebrochene Feuer in der Raffinerie sei noch nicht unter Kontrolle, teilte der australische Energieminister Chris Bowen am Donnerstag mit. Laut Medienberichten sind Einsatzkräfte vor Ort und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch von Explosionen wird berichtet. Gemäss den Behörden besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

Unklar, wie es mit dem Benzin weitergeht

Die Herstellung von Diesel und Kerosin laufe aus Sicherheitsgründen auf reduziertem Niveau weiter, sagte Bowen. Unklar sei aber wie es mit der Benzinproduktion weitergehe, sagte der Minister weiter. Die Ölraffinerie des Betreibers Viva Energy befindet sich im Süden Australiens und produziert zehn Prozent des Treibstoffbedarfs des Landes.

Wegen des seit Wochen andauernden Iran-Kriegs sind die Treibstoffpreise in Australien zuletzt gestiegen. Australien ist vor allem auf die Einfuhr und Produktion von Diesel angewiesen. Der Kraftstoff wird beim Lastwagentransport von Waren über die weiten Entfernungen des Landes und in der Landwirtschaft und beim Bergbau eingesetzt.