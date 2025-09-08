 Zum Inhalt springen

Feuerwehr-Einsatz Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

08.09.2025, 20:54

  • Am Londoner Grossflughafen Heathrow ist es zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden gerkommen.
  • Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert.
  • Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: «Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert.»

Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen.

Eingang zu Terminal 4 mit Begrüssungsschild am Flughafen.
Legende: Das Terminal 4 des Flughafens Heathrow wurde evakuiert (Symbolbild). REUTERS/Carlos Jasso

Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten.

+++ folgt mehr +++

