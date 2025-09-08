Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Am Londoner Grossflughafen Heathrow ist es zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden gerkommen.

Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert.

Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: «Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert.»

Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen.

Legende: Das Terminal 4 des Flughafens Heathrow wurde evakuiert (Symbolbild). REUTERS/Carlos Jasso

Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten.

+++ folgt mehr +++