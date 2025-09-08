- Am Londoner Grossflughafen Heathrow ist es zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden gerkommen.
- Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert.
- Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: «Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert.»
Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen.
Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten.
+++ folgt mehr +++