Der internationale Flughafen Heathrow in der britischen Hauptstadt London bleibt den ganzen Tag geschlossen.

Grund dafür ist ein Stromausfall.

Um die Sicherheit der Fluggäste und Angestellten zu gewährleisten, bleibe der Flughafen bis Mitternacht geschlossen. Reisende werden gebeten, ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren.

Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.

Die Ursache sei ein Feuer in einem Umspannwerk, welches den Flughafen im Westen Londons mit Strom versorge, teilt die Betreibergesellschaft auf der Webseite des Flughafens mit.

Etliche Flüge mussten umgeleitet werden. Laut dem Tracking-Portal Flightradar waren am frühen Morgen rund 120 Flugzeuge in der Luft, die entweder alternative Flughäfen anfliegen oder zu ihrem Startflughafen zurückkehren mussten. Auch Verbindungen aus der Schweiz sind betroffen: so etwa 13 Flüge aus Zürich, 16 Flüge aus Genf sowie vier Flüge vom Euroairport.