Die nordischen Länder bleiben die glücklichsten der Welt.

Die Schweiz fällt um vier Plätze zurück und belegt neu den 13. Platz.

Am Weltglückstag, dem 20. März, veröffentlicht die UNO in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford jeweils den jährlichen Weltglücksbericht. An der Spitze hat sich nichts verändert. Wie im Vorjahr führt Finnland die Rangliste an. Dahinter folgen mit Dänemark, Island und Schweden drei weitere Nordländer. Erstmals haben es Costa Rica und Mexiko in die Top 10 geschafft. Am Ende der Rangliste der untersuchten Länder steht Afghanistan.

1. Finnland 2. Dänemark 3. Island 4. Schweden 5. Niederlande 6. Costa Rica 7. Norwegen 8. Israel 9. Luxemburg 10. Mexiko 13. Schweiz

Die Schweiz ist im Vergleich mit den letzten Jahren zurückgefallen. Nach den Plätzen acht und neun reicht es in diesem Jahr im Glücksreport nur noch für den 13. Platz. Damit bleibt die Schweiz trotzdem das glücklichste deutschsprachige Land.

Im Bericht wird die Schweiz mehrfach erwähnt. Beispielsweise sei in den letzten Jahren der Unmut über das politische System in der Schweiz, wie auch in anderen europäischen Staaten, darunter Österreich, Deutschland, Italien oder Dänemark, gewachsen. Dazu hält die Schweiz den grössten Anteil an Einpersonen-Haushalten (38 Prozent). Am anderen Ende der Rangliste liegt in dieser Statistik Kambodscha (2.8 Prozent).

Negativrekord für die USA

Die USA sind um eine Position auf den 24. Rang zurückgefallen. Das ist die schlechteste Platzierung, welche die USA je erreicht haben. Ein Grund dafür ist der Fakt, dass Menschen in den USA immer mehr alleine essen. Das habe einen negativen Einfluss auf die soziale Interaktion.

Für den Bericht wurde das Befinden der Menschen in 147 Ländern zwischen 2022 und 2024 untersucht. In die Bewertung fliessen verschiedene Faktoren wie etwa die Grosszügigkeit von Menschen, die Wirtschaftsleistung eines Landes oder die Gesundheit ein.