Der Chef des Fischereikonzerns Samherji, Thorsteinn Már Baldvinssonhat, hat letzte Woche sein Amt bis auf Weiteres niedergelegt. Grund sind Korruptionsuntersuchungen gegen eine Tocherfirma in Namibia: Mit Hilfe einer norwegischen Bank sollen in den letzten zehn Jahren über 70 Millionen Dollar an namibische Minister geflossen sein, um sich über gültige Fischereiquoten hinwegzusetzen.

Aufgedeckt hatte den Fall die Investigativsendung «Kveikur»des isländische Radiosenders RÚV. Er stützt sich auf Dokumente der Enthüllungsplattform Wikileaks sowie Angaben eines früheren Samherji-Managers. Der Konzern machte geltend, dass in den letzten zehn Jahren alle Firmenaktivitäten von den Behörden überprüft worden seien, ohne ein Fehlverhalten zu entdecken. Der ehemalige Manager und Informant sei 2016 wegen Missmanagements und illegalen Verhaltens entlassen worden, teilte der Konzern mit und kündigte seine Unterstützung bei den Untersuchungen an.