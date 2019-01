Rahaf Mohammed al-Kunun erhält Asyl in Kanada

Die 18-jährige Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun ist mit einem Flugzeug in Toronto, Kanada, eingetroffen. Das berichtete das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), nachdem die kanadische Regierung der jungen Frau Asyl gewährt hatte.

Al-Kunun war aus Angst vor ihrer Familie aus Saudi-Arabien geflüchtet. Sie wollte eigentlich nach Australien, strandete aber auf dem Weg dorthin in Thailands Hauptstadt Bangkok.

Über Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster machte sie aus einem Hotelzimmer am Flughafen auf sich aufmerksam. Das UNHCR nahm sich ihrer an und stoppte ihre geplante Abschiebung aus Thailand zurück nach Saudi-Arabien.

Rahaf Mohammed el-Kunun auf Twitter @rahaf84427714 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Flucht vor der Familie

Al-Kunun war nach eigenen Angaben wegen körperlicher und seelischer Misshandlungen vor ihrer Familie geflüchtet. Sie fürchtete, bei einer Abschiebung durch die thailändischen Behörden von ihrer Familie eingesperrt oder getötet zu werden.

Der Vater der jungen Frau war eigens nach Thailand gereist, um eine Weiterreise seiner Tochter zu verhindern. Die 18-Jährige weigerte sich, ihren Vater zu treffen.

Der Fall El-Kununs habe gezeigt, in welchen schwierigen Situationen Flüchtlinge sich oft befänden, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi. Die politische Stimmung gegenüber Flüchtlingen habe sich in einigen Ländern verschärft.