Legende:

Nasa-Ingenieure bringen am 4. August 1977 im Kennedy Weltraumzentrum in Florida die Schallplatte «The Sounds of Earth» aus Gold und Aluminium an. Der kosmische Gruss richtet sich an ausserirdische Finder – mit der Position der Erde und Botschaften in 55 Sprachen. Dazu Geräusche wie Lachen, Musik, Natur- und Tiergeräusche sowie Wettermuster.

Keystone/AP Photo/Nasa