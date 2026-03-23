Am Flughafen La Guardia in New York ist es bei der Landung eines Flugzeugs zu einer Kollision gekommen.

Ein CRJ-900 der Air Canada Express aus Montreal prallte mit einem Bodenfahrzeug zusammen.

Mindestens vier Menschen wurden dabei verletzt.

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtet der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr.

Legende: Rettungskräfte im Einsatz bei der verunfallten Air-Canada-Maschine. REUTERS/Bing Guan

Es seien mindestens vier Menschen verletzt worden. Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen, meldet der Sender CNN. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.