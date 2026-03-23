Am Flughafen La Guardia in New York ist es bei der Landung eines Flugzeugs zu einer Kollision gekommen.

Ein CRJ-900 der Air Canada Express aus Montreal prallte mit einem Bodenfahrzeug zusammen.

Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine kamen dabei ums Leben, wie mehrere Medien berichten. Mindestens zwei weitere Personen seien verletzt worden.

Der Vorfall hat sich gemäss New Yorker Polizei und Feuerwehr am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet. Die Maschine vom Typ Bombardier CRJ-900 mit 72 Passagieren und 4 Besatzungsmitgliedern sei aus Montreal gekommen.

Legende: Rettungskräfte im Einsatz bei der verunfallten Air-Canada-Maschine. REUTERS/Bing Guan

Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen wurde laut der Verkehrs­sicherheits­behörde NTSB unterbrochen. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.