Was ist in den letzten Tagen geschehen? Drei unbekannte Flugobjekte sind innerhalb einer Woche über Nordamerika abgeschossen worden. Nach dem Abschuss über Kanada in der Nacht auf Sonntag wurde ein weiteres Objekt vom Himmel geholt. Der Vorfall hat sich über dem Huronsee ereignet, so das Pentagon. Der See liegt im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada im Bundesstaat Michigan. Demnach habe US-Präsident Joe Biden die Anweisung zum Abschuss gegeben. Schon am Freitag holte das US-Militär ein ähnliches Flugobjekt über dem US-Bundesstaat Alaska vom Himmel. Und der erste Abschuss war vor einer Woche, als die USA einen mutmasslich chinesischen Spionageballon über dem Atlantik zerstörte.

Was ist zum jüngsten Abschuss über dem Huronsee in Michigan bekannt? Das Objekt sei in einer Höhe von etwa sechs Kilometern unterwegs gewesen. Flugbahn und Flughöhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen könnte. Angaben zur Herkunft des Flugkörpers machte das Pentagon nicht.

Auf die Frage einer Reporterin, ob das US-Verteidigungsministerium ausschliessen könne, dass Ausserirdische hinter den ominösen Flugkörpern steckten, antwortete der Befehlshaber des Nördlichen US-Kommandos, Glen VanHerck: «Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen.»

Legende: Ein F-22 Raptor der U.S. Air Force schoss das unbekannte Flugobjekt über Nordkanada ab (Archiv). REUTERS/Johnny Milano

Was ist zum Abschuss in Kanada bekannt? Der Abschuss über Kanada wurde von US-Präsident Joe Biden und dem kanadischen Premier Justin Trudeau genehmigt, wie das Weisse Haus mitteilt. Das Objekt sei aus Vorsicht und auf Empfehlung des Militärs abgeschossen worden. Es sei völlig offen, wem es gehörte und mit welchem Ziel es unterwegs war.

Bergungsarbeiten schwierig Box aufklappen Box zuklappen Die Bergung der über Kanada und Alaska abgeschossenen Objekte ist in vollem Gange. Besonders die Bergung des vor Alaska abgeschossenen Flugkörpers gestaltet sich als schwierig. Sie werde durch die «arktischen Wetterbedingungen» erschwert, teilt der Kommandostab Northern Command (Northcom) am Samstag mit. Dazu zählten eisiger Wind, Schnee und eingeschränktes Tageslicht. Die Bergung der Trümmerteile finde auf Meereis statt. Northcom betont, im Falle des Abschusses in Alaska keine weiteren Informationen zu Zweck, Fähigkeit und Ursprung des Objekts zu haben.

Das Objekt sei in den dem Abschuss vorangegangenen 24 Stunden vom Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando Norad genau überwacht worden, heisst es weiter. Zudem hätten Biden und Trudeau in einem Telefonat darüber gesprochen, wie wichtig es sei, das Objekt zu bergen, um weitere Einzelheiten über seinen Zweck und seine Herkunft zu erfahren.

Unidentifizierte Flugobjekte sind nicht rar Box aufklappen Box zuklappen Unidentifizierte Flugobjekte sind keine Seltenheit. Im Jahr 2020 richtete das US-Verteidigungsministerium eine Arbeitsgruppe ein, die «ungeklärte Phänomene in der Luft, die möglicherweise eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten», analysieren soll. Seitdem veröffentlicht die Gruppe in unregelmässigen Abständen Berichte über «nicht identifizierte Luftphänomene» (Unidentified Aerial Phenomena, kurz: UAP) – zuletzt vor einigen Wochen. Daraus ging hervor, dass das US-Militär für zahlreiche Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten keine Erklärung hat. Die Meldung von unerklärlichen Himmelsphänomenen habe zugenommen. Das Pentagon hatte aber deutlich gemacht, dass keine Beweise für ausserirdisches Leben gefunden worden seien.

Haben die Objekte etwas gemeinsam? Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand sagte, dass das Flugobjekt über Kanada in rund zwölf Kilometern Höhe abgeschossen worden sei. Auch das Objekt vor der Küste Alaskas war in dieser Höhe unterwegs – beide sollen unbemannt gewesen sein. Die Ministerin nannte das Objekt ausserdem klein und sprach von einer «zylindrischen Form». Auch das hat es mit dem zuvor abgeschossenen Objekt gemeinsam. Medien berichteten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, dass dieses ebenfalls zylindrisch gewesen sei. Ausserdem soll es silbergrau gewesen sein und die Grösse eines Kleinwagens gehabt haben. Damit unterscheiden sich die beiden Objekte in Flughöhe und Grösse deutlich von dem chinesischen Ballon von Anfang Woche.

Nach Angaben des führenden US-Demokraten Chuck Schumer vom Sonntagabend handelt es sich bei den beiden zuletzt über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekten aber wohl auch um Ballons, einfach um viel kleinere als der Erste. Das habe er aus Regierungskreisen erfahren.

02:41 Video Archiv: China dementiert Spionage weiter Aus Tagesschau vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Gibt es eine Verbindung zum chinesischen Ballon? Die Vorfälle erinnern an den mutmasslich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, der vor einer Woche von der US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaats South Carolina vom Himmel geholt worden war. Die über Kanada und Alaska abgeschossenen Flugobjekte unterscheiden sie sich allerdings deutlich von dem Ballon. Dieser war Militärangaben zufolge in einer Höhe von etwa 18 Kilometern geflogen.

Die USA werfen Chinas Regierung vor, sie habe mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking spricht dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei – und bezeichnete den Abschuss als «Überreaktion». Der Vorfall sorgt für zusätzliche Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis beider Länder.