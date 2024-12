Die Anzeichen verdichten sich, dass eine russische Flugabwehrrakete für den Absturz des Passagierflugzeugs in Kasachstan verantwortlich sein könnte. Auch die Regierung in Aserbaidschan führt den Absturz laut Berichten mehrerer Medien und Nachrichtenagenturen auf den Einsatz russischer Waffen zurück. Bestätigt haben dies bislang aber weder aserbaidschanische noch kasachische oder russische Behörden. Luftfahrtexperte Heinrich Grossbongardt ordnet ein.

Heinrich Grossbongardt Luftfahrtexperte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Heinrich Grossbongardt war von 1999 bis 2004 Pressesprecher von Boeing in Deutschland. Er ist nicht nur in Deutschland einer der meistzitierten Luftfahrtexperten, sondern geniesst auch international Reputation.

SRF News: Zunächst hiess es von Azerbaijan Airlines, der Absturz sei durch einen Vogelschwarm ausgelöst worden. Für wie plausibel halten Sie diese Erklärung?

Heinrich Grossbongardt: Für einen Absturz durch einen Vogelschwarm gibt es keine ernst zu nehmenden Hinweise. Wenn ein Flugzeug in einen Vogelschwarm fliegt, dann fallen die Triebwerke aus und es entstehen allenfalls leichte Schäden an den Tragflächen. Doch ansonsten bleibt das Flugzeug steuerbar. Wir haben das gesehen, als vor einigen Jahren ein Airbus A320 in New York auf dem Hudson River landen musste. Dass es aber Löcher im Heckbereich gibt und die Steuerung ausfällt, kann durch einen Vogelschwarm nicht passieren.

Welche Absturzursache halten Sie für wahrscheinlich?

Alles deutet derzeit darauf hin, dass in der Nähe des Hecks eine Flugabwehrrakete explodiert ist. Denn man sieht nicht nur Eintrittslöcher, sondern auch Austrittslöcher – wo also die Flugzeugaussenhaut, respektive die Ränder der Löcher, nach aussen gebogen sind. Das heisst, da ist etwas durch das Flugzeug hindurchgeflogen. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Löchern im Wrack. Dadurch ist offenbar die Flugsteuerung oder das Hydrauliksystem beschädigt worden, sodass die Maschine nicht mehr steuerbar war.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Das Wrack am Absturzort im kasachischen Aktau. Am Heck stellten Experten ungewöhnliche Schäden fest. (25.12.2024) Reuters / EPA, STR

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Diese Bilder aus Social-Media-Kanälen sollen die Löcher am abgestürzten Flugzeug in Aktau zeigen. Reuters / Social Media

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Laut Experte Heinrich Grossbongardt sind diese Schäden am Flugzeug auf die Explosion einer Flugabwehrrakete zurückzuführen. Reuters / Social Media

Wie sicher sind Sie sich mit dieser Aussage?

Insbesondere die Löcher im Bereich des Hecks lassen nur den Schluss zu, dass in der Nähe des Flugzeugs eine Flugabwehrrakete explodiert ist, die dann das Flugzeug beschädigt hat, sodass es nicht mehr steuerbar war. Anders lassen sich diese Schäden nicht erklären.

Gibt die Blackbox in jedem Fall Hinweise auf die Absturzursache?

Die Blackbox ist nur eine von vielen Informationsquellen, allerdings eine wichtige. Denn es gibt natürlich die Aufzeichnung der technischen Systeme, etwa zum Flugweg und der Frage, welche Kräfte auf das Flugzeug eingewirkt haben. Es gibt aber auch den Funkverkehr und es gibt die Gespräche und Töne aus dem Cockpit. Das alles wird zusammen mit den Spuren am Wrack ein relativ klares Bild vermitteln.

1 / 8 Bild 1 von 8 Legende: Das Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. (25.12.2024) REUTERS / Azamat Sarsenbayev

2 / 8 Bild 2 von 8 Legende: Von 67 Menschen an Bord konnten 29 lebend geborgen werden. (25.12.2024) Administration of Mangystau region/Handout via REUTERS

3 / 8 Bild 3 von 8 Legende: Es handelt sich beim Flugzeug um eine Embraer 190 von Azerbaijan Airlines. (25.12.2024) REUTERS / Azamat Sarsenbayev

4 / 8 Bild 4 von 8 Legende: Rettungskräfte untersuchen die Absturzstelle in Kasachstan. (26.12.2024) Keystone/Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service via AP

5 / 8 Bild 5 von 8 Legende: Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen. (26.12.2024) Keystone/Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service via AP

6 / 8 Bild 6 von 8 Legende: Bilder der Unglücksstelle zeigten die Zerstörung kurz nach dem Absturz. (25.12.2024) REUTERS / Azamat Sarsenbayev

7 / 8 Bild 7 von 8 Legende: Das Heck des Flugzeug wurde weniger beschädigt, Bug und Mittelteil wurden dagegen zerstört. (25.12.2024) Keystone/The Administration of Mangystau Region via AP

8 / 8 Bild 8 von 8 Legende: Das Flugzeug stürzte in der Nähe des Flughafens von Aktau im Westen Kasachstans ab. (25.12.2024) Keystone/AP Photo, Azamat Sarsenbayev

Nach Angaben des Internetportal caliber.az in Baku baten die Piloten um eine Notlandung auf einem russischen Flughafen. Dies sei nicht genehmigt worden, sodass das Flugzeug Richtung Kasachstan geflogen ist. Was sagen Sie dazu?

Die aserbaidschanischen Behörden wissen aus dem Funkverkehr offenbar, dass eine Notlandung verweigert worden ist. Abgesehen von den humanitären Aspekten wäre das ein klarer Verstoss gegen das Luftfahrtgesetz, das alle Staaten dazu verpflichtet, in Notlage Hilfe zu leisten.

Das Gespräch führte Maya Janik.