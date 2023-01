In Australien wird der Nachwuchs der Kängurus «Joey» genannt. Ein Joey wiegt bei der Geburt etwa ein Gramm. Das Neugeborene klettert ohne Hilfe aus der Gebärmutter und arbeitet sich aussen durchs Bauchfell der Mutter bis in den Beutel hoch. Nach etwa drei Zentimetern reisst die Nabelschnur und der Säugling ist im Beutel angelangt. In Australien gibt es rund 50 Millionen Kängurus. Das macht zwei Kängurus pro Kopf der Bevölkerung.