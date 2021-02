Die Diskussion um Inzest in Frankreich begann mit dem Buch der französischen Anwältin Camille Kouchner. Darin wirft sie ihrem Stiefvater, dem einflussreichen Verfassungsjuristen Olivier Duhamel, vor, er habe ihren Zwillingsbruder missbraucht. Seither ist die sexuelle Ausbeutung von Kindern in der eigenen Familie, also Inzest, ein grosses Thema in Frankreich. Zahlreiche andere Fälle von Kindsmissbrauch und Inzest wurden in Medien und sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit gebracht. Mittlerweile hat sich die Politik eingeschaltet. Am Donnerstag wurde ein erster konkreter Schritt gemacht: die Nationalversammlung verabschiedete in erster Lesung ein Gesetz, das Kinder besser schützen soll.