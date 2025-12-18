Ein ehemaliger Arzt ist in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Er soll absichtlich Patienten vergiftet und 12 von ihnen dadurch getötet haben.

Der 53-jährige Mediziner hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Ein Geschworenengericht im ostfranzösischen Besançon hat einen früheren Anästhesisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 53-jährige ehemalige Mediziner will gegen das Urteil Berufung einlegen, schreibt die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Kanzlei seiner Verteidiger.

Dem Arzt wird vorgeworfen, zwischen 2008 und 2017 an zwei Privatkliniken Patienten im Alter zwischen 4 und 89 Jahren vorsätzlich hoch dosierte Giftstoffe verabreicht zu haben. Das habe Herzstillstände und Blutungen ausgelöst und 12 Patienten starben. In 23 Fällen soll der Arzt daraufhin versucht haben, die Patienten wiederzubeleben.

Legende: In Besançon soll der verurteilte Anästhesiearzt 30 Patienten vergiftet und dadurch 12 getötet haben. (Symbolbild) KEYSTONE / DPA, Sebastian Gollnow

Mit dem Urteil kommt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. «Sie sind ‹Doktor Tod›, Sie sind ein Mörder, Sie haben diese Klinik in einen Friedhof verwandelt, Sie beleidigen alle Ärzte», sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.

Die Verteidigung hatte hingegen einen Freispruch verlangt, weil es an eindeutigen Beweisen mangle. Der Arzt selbst sagte in seinem Plädoyer vor Gericht: «Ich sage es und werde es immer sagen: Ich habe niemals jemanden vergiftet», wie die Zeitung «L'Est Républicain» aus dem Gerichtssaal berichtete.