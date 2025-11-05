Ein Autofahrer hat in Westfrankreich mehrere Fussgänger und einen Radfahrer angefahren und verletzt.

Zwei Menschen sind schwer verletzt, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mitteilte. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Ermittlungen liefen.

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8:45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben. Passanten und ein Radfahrer seien angefahren worden.

«Ein 35-jähriger Mann aus Oléron hat auf einer Strasse zwischen Dolus d'Oléron und Saint-Pierre d'Oléron absichtlich mehrere Fussgänger und Radfahrer angefahren (10 Verletzte, darunter 4 in lebensbedrohlichem Zustand)», erklärte Arnaud Laraize, Staatsanwalt in La Rochelle, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Legende: Saint-Pierre-d'Oléron. wikipedia commons/Archiv

Bei seiner Festnahme habe der Verdächtige «Allahu Akbar» (Gott ist gross, Anm. d. Red.) gerufen, präzisierte der Staatsanwalt.

«Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen.» In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.