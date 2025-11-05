Ein Autofahrer hat in Westfrankreich mehrere Fussgänger und einen Radfahrer angefahren und verletzt.

Zwei Menschen sind schwer verletzt, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mitteilte. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Ermittlungen liefen.

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8:45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben. Passanten und ein Radfahrer seien angefahren worden.

«Ein 35-jähriger Mann aus Oléron hat auf einer Strasse zwischen Dolus d'Oléron und Saint-Pierre d'Oléron absichtlich mehrere Fussgänger und Radfahrer angefahren (10 Verletzte, darunter 4 in lebensbedrohlichem Zustand)», erklärte Arnaud Laraize, Staatsanwalt in La Rochelle, gegenüber AFP.

Legende: Ein französischer Polizist untersucht das ausgebrannte Auto am Tatort. REUTERS/Stephane Mahe

Bei seiner Festnahme habe der Verdächtige «Allahu Akbar» (Gott ist gross, Anm. d. Red.) gerufen, präzisierte der Staatsanwalt.

Französische Medien berichteten, dass die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die Ermittlungen zuständig sei. Ausserdem werde die Möglichkeit einer psychischen Erkrankung des Mannes geprüft.