Der ehemalige französische Premierminister Lionel Jospin ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Jospins Familie.

Der Sozialist war von 1997 bis 2002 unter Staatspräsident Jacques Chirac Regierungschef.

Jospin wurde 1995 von Chirac bei den Präsidentschaftswahlen geschlagen und wurde später dessen Premierminister. Er gilt als Vater verschiedener grosser Sozialreformen in Frankreich – etwa der 35-Stunden-Woche. 2002 bewarb sich Jospin nochmals erfolglos für das Amt des Staatspräsidenten.

Von 1981 bis 1988 und von 1995 bis 1997 war Jospin Vorsitzender der Sozialistischen Partei.

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