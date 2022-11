Radioaktives Leck am AKW Civaux entdeckt – kein Sicherheitsrisiko

Der französische Energieversorger EDF hat ein radioaktives Leck in seinem Kernkraftwerk Civaux im Westen des Landes entdeckt.

Ausserhalb der Anlage ist laut EDF keine Radioaktivität gemessen worden. Es bestehe kein Sicherheitsrisiko.

Auch die Schweiz bezieht Atomstrom aus Frankreich und ist für die sichere Versorgung im Winter darauf angewiesen.

Der Reaktor in Civuax ist seit August vergangenen Jahres wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. Ob sich der Neustart des Reaktors verzögert, ist laut dem Unternehmen noch unklar. Das Kraftwerk gehört zu einer Reihe von Reaktoren in Frankreich, die rechtzeitig wieder hochgefahren werden sollen, um in diesem Winter ausreichend Strom produzieren zu können.

Das Leck sei im Primärkühlkreislauf aufgetreten und am vergangenen Mittwoch bemerkt worden, teilte EDF in Paris mit. Es bestehe kein Sicherheitsrisiko. Ausserhalb der Anlage sei keine Radioaktivität gemessen worden. Auch habe sich kein Personal in der Nähe des Lecks befunden.

Wird Neustart des Reaktors verzögert?

Die Atomaufsicht ASN forderte von EDF einen Bericht über den Vorfall an. Das Leck könnte den geplanten Neustart des Reaktors am 8. Januar verzögern, sagte ein Branchen-Insider der Nachrichtenagentur Reuters. EDF erklärte, es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Auswirkungen der Vorfall haben werde. Ob dies den Neustart des Reaktors verzögern werde, sei unklar.

Der 1500-Megawatt-Reaktor Civaux 1 ist seit August 2021 wegen einer planmässigen Zehn-Jahres-Wartung abgeschaltet. Die Arbeiten hatten sich bereits um eine Woche verzögert.

Schweiz importiert Atomstrom aus Frankreich

Die Schweiz kann vor allem im Winter ihren Eigenbedarf an Strom nicht decken. Sie ist auf den Import von elektrischer Energie angewiesen. Viel Strom bezieht die Schweiz normalerweise aus Frankreich, der Grossteil davon ist Atomstrom. Die französischen Atommeiler produzieren derzeit aber deutlich weniger Energie als normalerweise.

Etwa die Hälfte der Kernkraftwerke produzieren derzeit wegen geplanten Wartungsarbeiten oder unvorhergesehenen Reparaturarbeiten keinen Strom. Falls sie nicht rechtzeitig auf den Winter wieder ans Netz kommen, könnte das für die Schweiz zum Problem werden.