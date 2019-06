Legende:

Landgang: Mehrtägige «Port Calls», also Hafenaufenthalte, gehören für die Besatzung zu den Höhepunkten. Vor allem in fernen Häfen wie Singapur. Dazwischen befinden sie sich oft wochenlang auf See. Unterwegs sind sie nun seit März. Erst im Sommer werden sie wieder zurückkehren in den Heimathaften der «Charles de Gaulle», Toulon.

SRF/Fredy Gsteiger