Geboren am 5. April 1937 in Harlem als Kind jamaikanischer Eltern, wuchs Colin Powell in New York auf, wo er Geologie studierte. Er begann seine militärische Laufbahn im Jahr 1958. Zunächst in Deutschland stationiert, wurde er später als Militärberater von John F. Kennedy nach Vietnam geschickt.



Er schloss 1958 seine Offiziersausbildung ab und wurde Leutnant im Heer der US-Streitkräfte. Von 1962 bis 1963 kämpfte er in Vietnam, wo er verwundet wurde. Bei seinem zweiten Vietnam-Einsatz 1968 befehligte er zunächst als stellvertretender Kommandeur ein Infanteriebataillon und war dann Stabsoffizier im Divisionshauptquartier. 1972 wurde er erstmals nach Washington versetzt und machte im Verteidigungsministerium Karriere.



Powell wurde mehrfach als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner gehandelt – etwa vor der Wahl 1996. Powell schien aber nie wirklich Interesse zu haben, sich als Kandidat in die politische Arena zu begeben.