Die Umstände der Tat in einem Vorort von Milwaukee sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. Das ist bisher bekannt.

Geländewagen rast in Weihnachtsparade – was bisher bekannt ist

Fünf Tote in US-Kleinstadt

Der Vorfall: Bei einer vorweihnachtlichen Strassenparade im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, mindestens 40 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden der Stadt Waukesha in der Nacht auf Montag (Ortszeit) mitteilten. Zum Alter der Toten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Zahl der Opfer könne weiter steigen. Stunden zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass unter den Opfern zahlreiche Kinder seien. Die Feuerwehr hatte gesagt, elf Erwachsene und zwölf Kinder seien in Spitäler gebracht worden.

Der Ort: Der Vorfall ereignete sich in Waukesha, einem Vorort der Grossstadt Milwaukee. In der Kleinstadt fand am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die Waukesha Christmas Parade statt.

Die Hintergründe: Die Hintergründe sind weiter unklar. Offen ist unter anderem, ob das Auto vorsätzlich in die Menge gesteuert wurde. Die Polizei liess bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend ausdrücklich offen, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Ein roter Geländewagen habe Absperrungen durchbrochen, sei auf die Hauptstrasse mit der Parade gefahren und habe mehr als 20 Menschen gerammt, darunter Kinder.

Der Täter: Der Polizeichef von Waukesha, Dan Thompson, sprach von einem «tragischen Vorfall» und betonte zugleich, es bestehe keine weitere Bedrohung. Ein verdächtiges Fahrzeug sei gefunden worden, eine Person sei in Gewahrsam. Genauer wurde er nicht. Thompson betonte, die Ermittlungen liefen.