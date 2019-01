Am 11. März 2011 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9,1 die Region Tohoku im Nordosten Japans. Das Beben, dessen Epizentrum rund 370 Kilometer vor der Küste lag, löste einen Tsunami aus. Beben und Tsunami forderten mehr als 19'000 Todesopfer. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in der Folge in drei Reaktorblöcken zur Kernschmelze, grosse Mengen an Radioaktivität wurden freigesetzt. Mehr als 150'000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Gebiet rund um das Kraftwerk ist bis heute unbewohnbar.