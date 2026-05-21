30 Jahre wartete der britische Thronfolger auf eine Trophäe der «Villans» – jetzt darf er jubeln.

Während in der Champions League noch offen ist, ob der Pokal nach England wandert, konnte Aston Villa sich den Titel in der Europa League sichern. Mit dem 3:0 gegen den SC Freiburg, rund um Nati-Spieler Johan Manzambi, holen sich die «Villans» den ersten grösseren Titel seit rund 30 Jahren. Vor allem ein jubelnder Zuschauer fällt ins Auge: der britische Thronfolger Prinz Williams.

Gegenüber BBC erklärte Prinz William, wie er zum Unterstützer der «Villans» wurde. Obwohl es naheliegend gewesen wäre, einem der grossen Hauptstadtklubs wie Arsenal oder Chelsea die Daumen zu drücken, schlug er bewusst einen anderen Weg ein.

Legende: Seine Verbundenheit zu Aston Villa reicht bis in die Kindheit zurück – während dem Spiel kann sich Prinz William nicht mehr auf den Sitzen halten. AP/FRANCISCO SECO

Sein Wunsch war es, einem Verein zu folgen, der auch Rückschläge erlebt und echte Emotionen samt Höhen und Tiefen verspricht. So fiel seine Wahl auf Aston Villa aus Birmingham. Nach rund 30 Jahren ist es so weit, Prinz Williams darf feiern.

Auf X postet der Verein nach der Zeremonie ein Bild der Trophäe, gehalten vom Prinzen von Wales und Villa-Trainer Unai Emery.

Legende: «UP THE VILLA» – «ein Hoch auf Villa» schreibt der Verein auf X. X/@AVFCOfficial

Nach dem Titel in der Champions League im Jahr 1982 brachte der Sieg gegen Freiburg den «Villans» den zweitgrössten internationalen Titel in der Vereinsgeschichte.