SRF News: Geht es nun um konkrete Inhalte?

Sebastian Ramspeck: Nach monatelanger Ungewissheit und vielen Querelen rund um die Gästeliste geht es jetzt wirklich um Inhalte am G20-Gipfel. Konkret geht es um eine Schlusserklärung, die von den Staatschefs bis morgen Abend verabschiedet werden soll.

Themen sind aber auch steigende Preise, Energie- und Umweltprobleme sowie der Krieg in der Ukraine. Was wird denn nun am ersten Gipfeltag besprochen?

Die G20 sind ja traditionell ein Gesprächsforum für die Weltwirtschaft. Es wird heute tatsächlich um diese Multikrise gehen, in der wir uns befinden. Also von Energie und Klima über Ernährung bis zur Inflation. Es ist eine Multikrise, deren Ende noch lange nicht absehbar ist, aber auch eine Wirtschaftskrise, die sehr viel mit der Politik zu tun hat – namentlich mit dem Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski war bereits als Gast zugeschaltet.

Welche greifbaren Resultate sind von dem Treffen zu erwarten?

Bis vor wenigen Tagen hat es danach ausgesehen, als würde in der Schlusserklärung wenig Handfestes drin stehen. Und überhaupt war zu befürchten, dass es gar nicht gelingt, eine Schlusserklärung zu formulieren. Jetzt heisst es von vielen Delegationen, dass ein Text in Griffweite ist. Darin wird wohl drinstehen, dass «die meisten G20-Staaten» den Ukraine-Krieg aufs Schärfste verurteilen. Zudem sehe man den Krieg auch als wirtschaftliches Problem und Drohen mit Atomwaffen sei völlig unakzeptabel. Wenn das so verabschiedet wird, dann ist das ein Sieg für die westlichen G20-Staaten. Russland hatte eigentlich versucht, solche Formulierungen zu verhindern.

Im zweiten Punkt der Abschlusserklärung sollen sich verschiedene Staaten zum Klimaschutz mit konkreten Emissionszielen und eigenen Finanzmitteln verpflichten.

Aber wie immer bei solchen Gipfeln: Alles ist eben erst vereinbart, wenn alles vereinbart ist. Wir können also gespannt sein, was tatsächlich beschlossen wird.

Das Gespräch führte Vera Deragisch.