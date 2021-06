Auf der Traktandenliste des G7-Gipfels in Cornwall stehen die Beendigung der Corona-Pandemie und der Klimawandel ganz oben.

Coronakrise, Klimawandel – und ein Zeichen der First Lady

G7-Gipfel in Cornwall

Die Stimmung ist vom ersten Moment an aufgeräumt, dies trotz des wolkenverhangenen Himmels beim Strandspaziergang von US-Präsident Joe Biden, dem britischen Premierminister Boris Johnson und ihren Gattinnen. «Die Gespräche waren sehr gut», liess Johnson anschliessend verlauten.

Legende: Die Staats- und Regierungschefs der sieben grössten westlichen Wirtschaftsmächte treffen sich erstmals seit Ausbruch der Coronakrise wieder physisch. Keystone

Er spüre viel «Frischluft», sagte Johnson. Biden freute sich über seine erste Auslandsreise als Präsident und machte klar: Die USA wollen ihre Allianzen reparieren und sich wieder in der Welt engagieren. Er wünsche sich auf dem G7-Gipfel einen Schulterschluss der USA mit den anderen westlichen Mächten gegenüber China, Russland und anderen autokratisch regierten Ländern.

Wunsch nach Ausnahmen bei Mindeststeuer

Das Vorhaben dürfte das Treffen prägen. Daneben geht es in Cornwall aber auch um ganz konkrete Sachthemen. Etwa darum, trotz der Corona-Pandemie den Kampf gegen den Klimawandel neu zu beleben und mit konkreten Inhalten zu füllen – auch im Hinblick auf den wichtigen UNO-Klimagipfel später im Jahr in Glasgow. Es geht auch um die Mindeststeuern für Grosskonzerne, auf die sich die Finanzminister der G7-Länder geeinigt haben.

Dort ertönen nun, vor dem Gipfel, auf einmal Rufe nach Ausnahmen. Und dann ist den G7-Ländern ebenfalls klar, dass sie erheblich mehr tun müssen, um auch den armen Staaten aus der Coronakrise zu helfen. Bisher wurde viel versprochen, doch viel zu wenig getan. Am Nachmittag dominiert das Thema «Corona-Ende für die ganze Welt» die Agenda des Treffens. Er habe einen Plan für eine G7-Initiative, meinte Biden vorab, und werde ihn vorstellen.

Impfziel soll mit Spenden erreicht werden

Die USA selber versprechen, 500 Millionen Impfdosen abzutreten. Die Briten, die ebenfalls viel gehortet haben, wollen 100 Millionen Dosen beisteuern. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will das Ziel durchsetzen, dass bis Ende April 2022 60 Prozent der Bevölkerung Afrikas geimpft sind.

Vier Jahre lang seien die USA unter Donald Trump in der internationalen Zusammenarbeit auf Tauchstation gegangen. Jetzt seien sie wieder da und man könne wieder gemeinsam etwas erreichen, sagte Macron.

Die Auftakteinigkeit im Grundsätzlichen wird aber im Verlauf der Diskussionen Belastungsproben aushalten müssen, wenn es ums Konkrete geht, also ums Eingemachte. Denn da sehen längst nicht alle alles gleich. Konsensfähig dürfte immerhin der Schriftzug auf der Jacke von First Lady Jill Biden beim Strandspaziergang sein. Darauf stand nämlich einfach nur in grossen Lettern «Love».