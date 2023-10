Schäden an Pipeline nach «Fremdeinwirkung» grösser als angenommen

Rund ein Jahr nach dem Zwischenfall an der Pipeline Nord Stream 1 hat Finnland Schäden an einer Gaspipeline zu Estland festgestellt. Finnland geht von Einwirkungen von aussen aus, die das Leck in der Pipeline «Balticconnector» verursacht haben sollen.

Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo liess bei seiner Medienkonferenz wenig Zweifel offen. Der Unterbruch der Gaspipeline durch die Ostsee zwischen Finnland und Estland sei die Folge einer Sabotage: «Nachdem der Druck in der Pipeline Baltic Connector am Sonntag plötzlich nachgelassen hatte, zeigten unsere Untersuchungen ein Leck in der Leitung, dass durch Fremdeinwirkung entstanden war.»

Die Schäden an der Infrastruktur sind umfassender als zunächst angenommen.

An der Ostsee liegen Finnland und Estland rund 70 Kilometer auseinander. Seit dem finnischen Nato-Beitritt im Frühjahr und dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gilt der Finnische Meerbusen als sicherheitspolitischer Hotspot. Der östliche Teil der Ostsee grenzt bei St. Petersburg an Russland und bildet eine wichtige Wasserstrasse für russische Kriegsschiffe und Öltanker.

Zwei kleine Explosionen in der Nacht auf Sonntag

Wo am Dienstag das Leck entdeckt wurde, hatten in der Nacht auf Sonntag Seismologen zwei kleinere Explosionen registriert. Jetzt zeigt sich, dass bei der Sabotageaktion sowohl die Gasleitung, als auch das Internetkabel beschädigt wurde.

Der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur sagt, es handle sich um massive Verletzungen der Souveränität von Estland und Finnland. Zudem gab Pevkur in Tallinn vor den Medien eine Einschätzung der Schäden ab: «Die Schäden an der Infrastruktur sind umfassender als zunächst angenommen.»

Nato sichert Finnland und Estland Unterstützung zu

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenbeg sicherte nach einem Telefonat mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niniistö den beiden Mitgliedsstaaten die Unterstützung der Allianz zu. Insbesondere sollen Nato-Marineeinheiten die Fahrwasser in der Ostsee künftig besser überwachen.

Die Gaspipeline Balticconnector war im Anschluss an die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahre 2014 begonnen worden. So sollte die Abhängigkeit Finnlands und Estlands im Energiebereich vom grossen Nachbarn im Osten reduziert werden. Im letzten Jahr haben die beiden Staaten russische Gasimporte ganz eingestellt.