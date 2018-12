In Bangladesch wird am 30. Dezember eine neue Regierung gewählt. Es sind die ersten echten Wahlen seit zehn Jahren, denn die Wahlen von 2014 wurden von der Opposition boykottiert. In der bald 50-jährigen Geschichte des Landes waren nur zwei Parteien an der Macht, nämlich die Partei der amtierenden Ministerpräsidentin Sheich Hasina und die der Oppositionsführerin Khaleda Sia. Sia ist seit Februar im Gefängnis. Ob bei den anstehenden Wahlen eine andere Partei gewinnen kann, wird sich weisen.