Die Hisbollah verfügt über eine eigene Abteilung für Auslandoperationen zwecks Informationsbeschaffung und Vorbereitung von Anschlägen. Bereits die Anschläge von 1985 und 1986 in Frankeich mit 12 Toten und 300 Verletzten werden dieser zugerechnet. Ein Autobombenanschlag auf die israelische Botschaft in Argentinien 1992 forderte 29 Tote und 250 Verletzte. 1994 starben bei einem Anschlag auf das jüdische Gemeinschaftszentrum in Buenos Aires 85 Menschen, 151 wurden verletzt.

In verschiedenen Ländern wurden in den letzten Jahren Verdächtige festgenommen, so auch 2023 in Brasilien zwei Männer mit vermuteten Verbindungen zur Hisbollah. Sie sollen geplant haben, Juden im Land anzugreifen.

Der Iran führe, teils mittels Hisbollah-Anhängern, einen Schattenkrieg in Europa. Peter Neumann, Terrorismusprofessor am King's College London, zählt seit 2018 elf Anschläge und -pläne in Europa. In Schweden wurde bekannt, dass der Iran kriminelle Banden anheuere für Angriffe gegen israelische und jüdische Interessen.

Die Hisbollah ist auch in den Handel von Drogen aus Südamerika und Geldwäscherei involviert. In einem Fall belief sich nach Angaben des US-Finanzministeriums von 2011 der Umsatz eines weltweiten Drogenringes auf 200 Millionen US-Dollar per Monat. Ein Teil davon soll an die Hisbollah geflossen sein.