Ende Februar führten Vertreter der kurdischen Selbstverwaltung Verhandlungen in der Schweiz mit mehreren europäischen Staaten. Die Kurden verlangten neben der Rückführung der Inhaftierten durch die Herkunftsländer auch Unterstützung für die neuen IS-Gerichte und finanzielle Mittel für die bessere Sicherung der Gefängnisse. Auch mit Schweizer Offiziellen stand die Delegation in direktem Kontakt, wie General Mazloum sagt. Er zeigt sich enttäuscht: «Die Schweiz bleibt eher distanziert. Sie sagt nichts Klares und zeigt keinen Mut.»

Die Haltung der Schweiz sei nach wie vor dieselbe, teilte am Mittwoch ein Sprecher des Aussendepartements auf Anfrage mit. Im März 2019 hatte der Bundesrat beschlossen, dass Schweizer Staatsangehörige, die in syrisch-kurdischen Gefängnissen oder Camps interniert sind, nicht aktiv zurückgeholt werden. Eine ähnliche Haltung haben auch die meisten anderen europäischen Staaten. Eine aktive Rückführung könne nur für Minderjährige geprüft werden, so der Bundesrat. Bemühungen dafür sind aber bisher auch daran gescheitert, dass die Mütter eine Rückführung ihrer Kinder ohne sie ablehnten. Kinder ohne ihre Mütter in die Heimatländer zu bringen, das lehnen auch die kurdischen Behörden ab, wie SDF-General Mazloum Abdi gegenüber SRF sagte.