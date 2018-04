Gefangenenrevolte in USA

Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis in South Carolina (USA) sind sieben Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere wurden verletzt.

Die Revolte, die am Sonntagabend ausgebrochen war, konnte erst acht Stunden später wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Grund dafür könnten Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen sein.

Um 19:15 Ortszeit kam es im Hochsicherheitsgefängnis in Bishopville zu stundenlangen Ausschreitungen, die erst in der Nacht zum Montag endeten. Zu den Opfern zählen ausschliesslich Insassen, wie die Gefängnisbehörde des Bundesstaates mitteilte. Die zahlreichen Verletzten mussten ausserhalb medizinisch versorgt werden.

Über die genauen Gründe ist zurzeit wenig bekannt. Wie jedoch die «New York Times» weiss, ist es nicht das erste Mal, dass es in der «Lee Correctional Insitution» zu Tumulten kommt. In der Vollzugsanstalt, in der 1500 bis 1600 Häftlinge, zum Teil auch Schwerverbrecher, ihre Strafe verbüssen, wird immer wieder rebelliert.

Zu den Gründen zählen schlechte Haftbedingungen, rigide Strafen und mangelnde Aussichten auf Resozialisierung. Seit längerer Zeit besteht daher der Wunsch, das auf Gewinn ausgerichtete Gefängnis sicherer zu machen.