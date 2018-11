Pakistans Regierungschef Imran Khan hatte in einer Fernsehansprache zur Ruhe aufgerufen.

Gleichwohl beruhigte sich die Situation in vielen Städten nicht.

Schulen und Büros von Behörden blieben am Freitag geschlossen.

Legende: Die Wut unter den radikalen Islamisten ist gross: Protestanlass in Karachi. Reuters

Gespräche der Regierung mit der radikalislamischen Gruppe Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) in der Nacht zum Freitag scheiterten. Das sagte der TLP-Anführer Khadim Rizvi in der nordöstlichen Metropole Lahore. «Wir werden uns nicht zurückziehen, bis die Richter, die das Todesurteil aufgehoben haben, entlassen sind und Bibi gehängt wird», warnte der Prediger.

Regierungschef Khan wirft den Extremisten vor, den Fall für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Damit würden sie dem Islam keinen Dienst erweisen.

Auch am Freitag blieben aus Angst vor heftigen Ausschreitungen Schulen und Büros in grösseren Städten geschlossen, auf den Strassen war wenig Verkehr. In Islamabad blockierten Extremisten drei der vier Zufahrten in die Hauptstadt. Pakistans Regierung hatte Soldaten zum Schutz von Amtsgebäuden in mehrere Grossstädte des Landes entsandt.