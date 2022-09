Binnen weniger Tage erobert die Ukraine 6000 Quadratkilometer an Territorium zurück. Ein Überblick in Grafiken.

Innerhalb weniger Tage hat die Ukraine im Nordosten des Landes rund 6000 Quadratkilometer zurückerobert (Stand 13. September) – ein Territorium, das etwa der Grösse des Kantons Bern oder einer Million Fussballfeldern entspricht.

Zum Vergleich: Die russischen Truppen benötigten fünf Monate, um im Donbass 5000 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle zu bringen. Wie schnell der Vorstoss der ukrainischen Armee gelang, zeigt die Entwicklung des Frontverlaufs auf den folgenden Karten.

Ukrainische Gegenoffensive bei Balaklija

Legende: SRF

Am 6. September startet die ukrainische Armee auf 20 bis 30 Kilometern Breite ihren Angriff auf Balaklija. Die überraschende Offensive gilt dem schwächsten Punkt der russischen Stellungen. Die Stadt, die vor dem Krieg 27'000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte, liegt zwischen Charkiw und dem russisch-besetzten Isjum, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt für den russischen Nachschub. Es gebe «gute Nachrichten aus der Region Charkiw», sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am 7. September in seiner Videoansprache.

Seit dem 29. August, hatte die Ukraine zudem ihre Gegenoffensive in der südlichen Region um Cherson begonnen. Dem britischen Militärgeheimdienst zufolge entstehen Russland dadurch logistische Engpässe, der Angriff kommt taktisch unerwartet.

Fortschritte bis zum 8. September

Legende: SRF

Laut Präsident Selenski sind am 8. September seit dem 1. September mehr als 1000 Quadratkilometer zurückerobert worden. Zudem haben die ukrainischen Truppen im Rahmen der Gegenoffensive Dutzende Siedlungen eingenommen. Die wichtige Stadt Balaklija ist wieder komplett in ukrainischer Hand.

Grosse Gebiete wieder in ukrainischer Hand

Legende: SRF

Die Ukraine erobert das strategisch wichtige Kupjansk zurück. Die Stadt ist wegen des direkten Bahnanschlusses an Russland als Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Versorgung der russischen Truppen um das südwestlich gelegene Isjum.

Der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtet derweil, die eigenen Truppen seien auch dort auf dem Vormarsch und bereits vor Lissitschansk. Die Stadt war im Juli als letzte grössere Stadt von Luhansk von der russischen Armee erobert worden.

Mit ihrer Gegenoffensive überrumpeln die ukrainischen Truppen nach britischen Informationen die russischen Kräfte. Die ukrainischen Speerspitzen stiessen auf enger Front bis zu 50 Kilometer weit in bisher russisch besetztes Gebiet vor, so das britische Verteidigungsministerium.

Russische Truppen ziehen sich zurück

Legende: SRF

Die Stadt Isjum ist nun ebenfalls in ukrainischer Hand. Sechseinhalb Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine lässt Moskau seine Einheiten einen Grossteil der Region Charkiw räumen. Russland bezeichnet den Rückzug als «Umgruppierung», um die Einheiten im Donezker Gebiet zu verstärken.

Mit ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine laut US-Experten innerhalb von fünf Tagen mehr Gelände zurückgewonnen als die russischen Truppen seit April besetzt haben. «Die Befreiung von Isjum wird der grösste militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht vor Kiew im März», urteilt das Institute for the Study of the War (ISW). Damit sei der von Russland geplante Vormarsch auf den Donbass von Norden her gescheitert, meinen die Experten.

Die derzeitige Situation Box aufklappen Box zuklappen Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, erwartet einen «Dominoeffekt», einen Zusammenbruch der russischen Frontlinie mit der Folge einer politischen Destabilisierung der russischen Führung.

Die ukrainischen Truppen fassen derweil weitere Gebiete ins Auge. Der Militärgouverneur des komplett besetzten benachbarten Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, hält einen Vorstoss nach Swatowo und Kreminna und anschliessend die komplette Befreiung der östlichen Provinz für möglich. Erste Anzeichen gibt es, dass dieser Plan bereits verfolgt wird.

Parallel dazu wird der Druck auf die russischen Truppen im südukrainischen Gebiet Cherson aufrechterhalten. Die russische Armee musste mehrere Dörfer aufgeben, und die Front nähert sich – langsam, aber sicher – der Provinzhauptstadt Cherson.

Beobachtete ukrainische Truppenkonzentrationen bei Wuhledar nahe Donezk und an anderen Frontabschnitten nähren zudem Gerüchte über einen bevorstehenden ukrainischen Vorstoss in einem dritten Frontbereich.



mit Agenturen