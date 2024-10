Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der Türkei sind Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge vier Menschen ums Leben gekommen.

14 Menschen seien bei dem Angriff in einem Aussenbezirk der Hauptstadt Ankara verletzt worden, sagte der türkische Staatschef.

Man habe zwei Angreifer getötet, so Innenminister Ali Yerlikaya. Dabei handelte es sich um einen Mann und eine Frau.

Zum Hintergrund der Tat gab es zunächst keine Informationen. Justizminister Yilmaz Tunc erklärte, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Um 16 Uhr (Schweizer Zeit) hatte die staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, dass Mitarbeiter des Unternehmens in Bunkern in Sicherheit gebracht worden seien. Die Umgebung sei zudem abgesperrt worden.

1 / 4 Legende: Auf Videoaufnahmen war eine Explosion vor Ort zu sehen. IHA via AP 2 / 4 Legende: Kurz nach den ersten Meldungen trafen Sicherheitskräfte vor Ort ein. IHA via AP 3 / 4 Legende: Gemäss dem Sender Ntv gingen die Gefechte auch nach den ersten Meldungen zum Angriff kurz vor 16 Uhr (Schweizer Zeit) weiter. EPA/NECATI SAVAS 4 / 4 Legende: Um 17 Uhr (Schweizer Zeit) meldeten die Behörden dann, dass zwei Angreifer auf dem Gelände im Bezirk Kahramankazan getötet worden seien. REUTERS/Stringer

Medien veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen mutmassliche Attentäter, ein Mann und eine Frau, mit Schusswaffen zu sehen waren. Der staatsnahe Sender DHA berichtete von drei Attentätern, die mit einem Taxi angekommen seien. Videoaufnahmen zeigten zudem eine Explosion, im Hintergrund hörte man Schüsse.

Der Anschlag ereignete sich auf dem Gelände des Unternehmens Türkische Luft- und Raumfahrt (Tusas) im Bezirk Kahramankazan, etwa 45 Kilometer ausserhalb von Ankara. Tusas ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusas hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK schwere Anschläge verübt, auch in der Hauptstadt Ankara.