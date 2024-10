Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der Türkei sind Regierungsangaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen.

22 Menschen seien bei dem Angriff in einem Aussenbezirk der Hauptstadt Ankara verletzt worden.

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya machte die kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag verantwortlich.

Der Anschlag trage die Handschrift der PKK, sagte Yerlikaya, ohne weitere Details zu nennen. Zwei Angreifer seien getötet worden, hatte er zuvor auf der Plattform X bekanntgegeben. Justizminister Yilmaz Tunc erklärte, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

1 / 4 Legende: Auf Videoaufnahmen war eine Explosion vor Ort zu sehen. IHA via AP 2 / 4 Legende: Kurz nach den ersten Meldungen trafen Sicherheitskräfte vor Ort ein. IHA via AP 3 / 4 Legende: Gemäss dem Sender Ntv gingen die Gefechte auch nach den ersten Meldungen zum Angriff kurz vor 16 Uhr (Schweizer Zeit) weiter. EPA/NECATI SAVAS 4 / 4 Legende: Um 17 Uhr (Schweizer Zeit) meldeten die Behörden dann, dass zwei Angreifer auf dem Gelände im Bezirk Kahramankazan getötet worden seien. REUTERS/Stringer

Am Nachmittag hatten Angreifer auf das Gelände des Rüstungsunternehmens Tusas vordringen wollen. Auf von Medien verbreiteten Videos war eine Explosion zu sehen und es waren Schüsse zu hören.

Medien veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen mutmassliche Attentäter, ein Mann und eine Frau, mit Schusswaffen zu sehen waren. Der staatsnahe Sender DHA berichtete von drei Attentätern, die mit einem Taxi angekommen seien. Videoaufnahmen zeigten zudem eine Explosion, im Hintergrund hörte man Schüsse.

Der Anschlag ereignete sich auf dem Gelände des Unternehmens Türkische Luft- und Raumfahrt (Tusas) im Bezirk Kahramankazan, etwa 45 Kilometer ausserhalb von Ankara. Tusas ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusas hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

Laut Analysten werden Drohnen von Tusas sowohl im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als auch gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) von der Türkei eingesetzt.

Neue Entwicklungen im Fall von inhaftiertem PKK-Gründer

In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl der IS, die linksextremistische Revolutionäre Volksbefreiungsfront DHKP-C als auch die PKK schwere Anschläge verübt, auch in Ankara. Im Oktober 2023 etwa hatte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt, zwei Beamte wurden verletzt. Die PKK bekannte sich zu dem Anschlag. Die türkische Regierung reagierte mit Dutzenden Festnahmen innerhalb der Türkei und Luftschlägen im Nordirak, wo das PKK-Hauptquartier liegt.

Audio Türkische Regierung berichtet von Terrorangriff 03:18 min, aus Echo der Zeit vom 23.10.2024. Bild: Keystone/IHA abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Der jetzige Anschlag ereignet sich kurz nachdem die Ultranationalisten der Partei MHP überraschend eine mögliche Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan thematisiert hatten. Die MHP ist Erdogans Regierungspartner. Ihr Chef Devlet Bahceli hatte dies jedoch an eine Entwaffnung der Terrororganisation geknüpft. Beobachter werten dies als ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise zu einem neuen Friedensprozess zwischen Regierung und PKK kommen könnte. Der letzte Versuch war 2015 gescheitert. Ob ein Zusammenhang zu dem Anschlag besteht, war völlig unklar.