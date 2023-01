Obwohl Brasilien und Argentinien eine Gemeinschaftswährung für bestimmte Transaktionen ins Auge fassen, ist kein baldiges Ende des argentinischen Pesos und des brasilianischen Reals in Sicht. Von einer gemeinsamen Werteinheit wäre lediglich der bilaterale Handel zwischen Argentinien und Brasilien betroffen, wie die Nachrichtenagentur Reuters präzisiert.

«Diese Währung würde weder in Brasilien noch in Argentinien zirkulieren. Sie soll speziell ein gemeinsamer Nenner für den Handelsaustausch sein», sagte Fabio Terra, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Bundesuniversität in São Paulo, gegenüber Reuters. Das ist ein grosser Unterschied zum Euro, der für alle Arten von Transaktionen innerhalb des europäischen Blocks verwendet wird.