Schon seit längerem arbeiten arabische Staaten an einer Wiederannäherung an Syrien. Diese Entwicklung hat sich nach dem verheerenden Erdbeben Anfang Februar beschleunigt. Dass Syrien jetzt wieder in Arabische Liga aufgenommen werde, kommt nicht überraschend.

Nach über 10 Jahren Krieg sitzt Präsident Baschar al-Assad wieder fest im Sattel. Er kontrolliert wieder grosse Teile des Landes – unterstützt von Russland und dem Iran. Der Konflikt ist aber keineswegs vorbei: Nach wie vor leben Millionen von syrischen Flüchtlingen in den angrenzenden Ländern, dem Libanon, Jordanien oder der Türkei. Daneben macht ein reger Drogenhandel aus Syrien heraus den arabischen Ländern Sorgen. Diese Probleme zu lösen hat für die Liga der arabischen Staaten Priorität: Dass sie dafür Assad wieder in ihren Kreis aufnehmen, ist für die Mehrheit der Liga das kleinere Übel.

Baschar al-Assad wird mit der Wiederaufnahme seines Landes in die Arabische Liga wieder salonfähig – zumindest im Nahen Osten. Staatsführer, die ihm einst den Rücken zugekehrt und die syrische Opposition unterstützt haben, sitzen künftig wieder mit ihm am Tisch. Für den Westen bleibt Assad aber weiterhin Persona non grata. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, unter anderem wegen der Kriegsverbrechen, die Assad und seiner Führung angelastet werden.