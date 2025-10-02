Bei Jugendprotesten in Marokko sind mindestens drei Menschen durch Schüsse von Sicherheitskräften getötet worden.

Diese hätten das Feuer eröffnet, als Demonstrierende eine Polizeiwache stürmten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP.

Bei den Zusammenstössen in der Stadt Lqliâa nahe Agadir seien weitere Menschen verletzt worden. Laut MAP hatten die Sicherheitskräfte den Angriff auf die Polizeiwache zunächst mit Tränengas abgewehrt. Doch dann habe eine grössere Menschenmenge die Wache gestürmt, das Gebäude und ein Fahrzeug in Brand gesetzt und versucht, Waffen, Munition und Ausrüstung zu entwenden.

Die Sicherheitskräfte seien gezwungen gewesen, in einem Akt der Selbstverteidigung scharfe Munition einzusetzen, berichtete MAP.

Proteste im Vorfeld der Fussball-WM 2030

In Marokko kommt es seit mehreren Tagen zu Protesten der jungen Generation von einer Bewegung, die sich «Gen Z 212» nennt. In mehreren Städten kam es zu gewaltsamen Szenen und nach offiziellen Angaben zu Hunderten Festnahmen.

Dutzende Fahrzeuge der Sicherheitskräfte und andere Autos wurden in Brand gesetzt oder beschädigt. Auf Videos waren eine zerstörte und verwüstete Polizeiwache sowie ein ausgebranntes Fahrzeug zu sehen.

Legende: Die Proteste in Marokko begannen bereits am Wochenende. Keystone / JALAL MORCHIDI

Die Proteste richten sich gegen die weit verbreitete Korruption im Land und die hohen Ausgaben im Vorfeld der Fussball-Weltmeisterschaft 2030, die Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen soll.

Viele junge Menschen, unter denen die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, fühlen sich chancenlos und vom Staat vernachlässigt. Sie fordern auch Reformen in der Bildung und in der Gesundheitsversorgung.

Teils kam es zu dramatischen Szenen. Videos zeigten, wie Sicherheitskräfte mit Fahrzeugen schnell durch Menschenmengen fuhren und einige Demonstrantinnen und Demonstranten offenbar auch anfuhren. Der staatlichen Nachrichtenagentur MAP zufolge wurde dabei mindestens ein Mann verletzt.

«Gen Z 212»

MAP berichtete am Dienstag von 24 Festnahmen in Casablanca. Eine Gruppe maskierter Demonstrierender habe dort den Verkehr auf einer Schnellstrasse blockiert. Solche Aktionen hätten nichts mit friedlichem Protest zu tun, erklärte die Staatsanwaltschaft laut MAP. Berichten zufolge wurden seit dem Wochenende Hunderte Demonstrierende festgenommen.

Die Proteste in Marokko hatten am Wochenende begonnen. Angeführt werden sie von einer Jugendbewegung, die sich «Gen Z 212» nennt. «Gen Z» bezeichnet die Generation der in etwa zwischen 1995 und 2010 Geborenen. 212 ist die internationale Ländervorwahl für Marokko.