Bei der ersten Verhandlung geht es um die Überfälle der Rebellengruppe 3R («Retour, Réclamation et Réhabilitation») auf drei Dörfer im Mai 2019. «Die Rebellen kamen am frühen Nachmittag auf Motorrädern an», erzählt ein Zeuge. Dann fesselten sie die wichtigsten Männer des Dorfes und erschossen einen nach dem anderen. Der Zeuge hatte Glück: «Ich war bloss angeschossen. Als sie schauten, ob ich noch lebte, hielt ich den Atem an.» Beim Massaker in der Region Ouham-Pendé töteten die Rebellen insgesamt mehr als 40 Menschen. Drei der Anführer des Massakers wurden vom Chef der Gruppe 3R an die Behörden ausgeliefert.