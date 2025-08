Die Ermittler stiessen auf pikante Notizen über die AfD-Führungsriege, die Jian G. nach Gesprächen mit Maximilian Krah gemacht haben soll – über intime Details aus dem Privatleben Alice Weidels, über angebliche Putschpläne von Tino Chrupalla. «Das könnte für die angeblich doch harmonisch zusammenarbeitende AfD-Parteispitze unangenehm werden», sagt SRF-Korrespondentin Alexandra Gubser in Berlin. «Maximilian Krah bezeichnet die Notizen als Quatsch und Tratsch. Er will am 3. September dazu aussagen. Schmallippiger werden dürfte der heutige Bundestagsabgeordnete bei der Spur des Geldes aus China. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen Krah inzwischen wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Geldwäsche.»