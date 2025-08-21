Die Wahlkreise im US-Bundesstaat Texas sollen neu gezogen werden.

Das Parlament hat dem Ansinnen zugestimmt.

Die Republikaner möchten damit ihre Mehrheit absichern.

Im US-Bundesstaat Texas sollen die Wahlkreise neu angeordnet werden. US-Präsident Donald Trump hatte diese Neuordnung angestossen, um bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr mehr Sitze für die Republikaner gewinnen zu können. Somit soll die knappe Mehrheit der Republikaner abgesichert werden.

Das ist «Gerrymandering» Box aufklappen Box zuklappen Der Begriff «Gerrymandering» bezeichnet die Manipulation von Wahlkreisgrenzen in einem Mehrheitswahlsystem. Dabei werden Wahlkreise so gezogen, dass in einem Wahlkreis eine Partei eine deutliche Mehrheit hat, dafür aber in mehreren anderen knapp verliert.

Das Parlament des Bundesstaates hat nun den umstrittenen Plänen zugestimmt. Nach der Abstimmung im Parlament muss auch noch der Senat in Texas die neuen Grenzlinien absegnen. Angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat gilt das als Formsache. Abschliessend muss der Gouverneur das Vorhaben unterzeichnen.

Dutzende demokratische Abgeordnete blockierten zuvor mit einem zweiwöchigen Ausstand die Abstimmung. Noch immer sind demokratische Abgeordnete empört über das Vorgehen, John Bucy sagt beispielsweise: «Das ist keine Demokratie, das ist Autoritarismus in Echtzeit». Donald Trump wisse selbst, dass die Wähler seine Agenda ablehnten und daher müsse er zu solchen Massnahmen greifen.

Protest gegen Neuzuschnitt von Wahlkreisen

Aufgrund des geplanten Gerrymandering sind in den letzten Wochen Menschen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Strassen gegangen. Unter dem Motto «Fight the Trump Takeover» («Bekämpft Trumps Machtübernahme») hatten Organisatoren in rund 300 Städten zu Protesten aufgerufen. Vor allem in der texanischen Stadt Austin kam es zu einer grossen Kundgebung, an der rund 5000 Menschen teilnahmen.

Legende: Im Parlament in Texas wurde heftig diskutiert. Keystone/Eric Gay

Durch das Vorgehen in Texas wurde ein landesweiter Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben schon damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten.