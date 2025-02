Legende: Beat Stauffer SRF

Beat Stauffer ist Maghreb-Experte. Er sagt, dass es in Libyen kaum unabhängige Beobachterinnen und Beobachter gebe. Darum sei es schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen. Schätzungen gehen von rund 800'000 Migrantinnen und Migranten in Libyen aus. Einen Teil von ihnen bringe man in sogenannten Aufnahmezentren unter, die aber faktisch Haftanstalten seien. Die Lage dort sei zum Teil katastrophal.

Dies, sagt Stauffer, liege auch dran, dass Migrantinnen und Migranten zu einer Haupteinnahmequelle von Milizen geworden seien. Diese kontrollieren weite Teile Libyens. Diese Milizen verdienen mit der Ausbeutung von Migranten oder dem Schmuggel von libyschem Erdöl viel Geld. Die EU und Italien müssten mit den Machthabern in Libyen Verhandlungen aufnehmen, damit sie Flüchtlinge und Migranten korrekt behandeln würden.