Die UNO startet in Genf einen neuen Versuch zur Wiedervereinigung Zyperns.

Es sind die ersten Gespräche zur Zypernfrage seit vier Jahren.

Die Mittelmeerinsel Zypern ist seit 1974 de facto zweigeteilt: Eine Demarkationslinie der UNO trennt die international anerkannte Republik Zypern im Süden von der Türkischen Republik Nordzypern, die nur von der Türkei anerkannt wird.

Am UNO-Sitz in Genf sind die Erwartungen an die Gespräche dem Anschein nach nicht gerade gross. In diplomatischen Worten formulierte das Stéphane Dujarric, Sprecher des UNO-Generalsekretärs, so: «Zweck dieses informellen Treffens ist es, auszuloten, ob es zwischen den zwei Parteien eine gemeinsame Basis gibt für Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung der Zypernfrage in absehbarer Zeit.»

Neben den Präsidenten beider Zypern nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter Griechenlands, der Türkei und Grossbritanniens an den Gesprächen teil. Drei Tage lang will man sich in Genf austauschen – von Verhandeln ist noch gar nicht erst die Rede.

Föderation oder zwei unabhängige Staaten?

Zypern ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen kleineren türkisch-zyprischen Teil im Norden geteilt. Nordzypern wird als Staat nur von der Türkei anerkannt. Die EU nahm ganz Zypern 2004 auf.

Nach unzähligen erfolglosen Verhandlungen seit der Teilung der Mittelmeerinsel sind die aktuellen Gespräche ein neuer Versuch, eine dauerhafte Lösung zu finden. Es gibt den Vorschlag einer Föderation aus zwei Bundesstaaten mit einer starken Zentralregierung. Damit ist die griechisch-zyprische Seite einverstanden. Die türkische will dagegen zwei unabhängige Staaten.