In zahlreichen deutschen Städten sind ein paar tausend Menschen auf die Strasse gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Zugleich gab es auch kleinere Solidaritätskundgebungen für Israel. Insgesamt waren in Berlin drei pro-palästinensische Demonstrationen angemeldet. In Frankfurt demonstrierten rund 2500 Menschen für ein freies Palästina. Auch in Hamburg wurde eine Demonstration aufgelöst.

In London protestierten tausende Menschen gegen die Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen. Als Redner trat unter anderen der ehemalige Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, auf.

Trotz eines amtlichen Verbots haben sich in Paris 2000 bis 3000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration versammelt. Auch in Bordeaux, Lille, Lyon oder Strassburg gab es Demonstrationen.