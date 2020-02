In der deutschen Stadt Hanau sind an drei verschiedenen Orten neun Menschen durch Schüsse getötet worden.

Der mutmassliche Täter wurde mittlerweile leblos gemeinsam mit einer weiteren Leiche – der 72-jährigen Mutter – in seiner Wohnung aufgefunden.

Laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um einen 43-jährigen Deutschen.

Demnach deutet alles auf ein ausländerfeindliches Motiv hin.

Ein als tatverdächtig gesuchter Mann sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, meldete die Polizei am frühen Morgen. Zudem sei in derselben Wohnung noch eine weitere Leiche entdeckt worden. Mittlerweile ist klar: Es handelt sich bei dem Todesschützen um einen 43-jährigen Deutschen. Er habe zuvor in zwei Shisha-Bars das Feuer eröffnet, erklärte der hessische Innenminister Peter Beuth vor den Medien.

Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann seine 72-jährige Mutter und sich selbst erschossen hat. «Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmasslichen Täter gefunden.»

Die Polizei werte derzeit seine Homepage aus. «Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.» Der Mann habe wohl allein gehandelt. «Bislang liegen keine Hinweise auf weitere Täter vor.» Beuth verurteilte die Tat: «Es ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft.»

Der Tathergang

An drei verschiedenen Orten seien gegen 22 Uhr am Mittwochabend Schüsse gefallen, teilte die Polizei mit. Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde zunächst eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben.

Danach soll der Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort fielen vor einer anderen Shisha-Bar und an einem Kiosk weitere Schüsse. Laut der Polizei kamen hier fünf Menschen ums Leben.

Später gab die Polizei bekannt, man habe den mutmasslichen Täter in seiner Wohnung tot aufgefunden. Dort entdeckten Spezialkräfte der Polizei demnach eine weitere Leiche.

«Ein furchtbarer Abend»

Hanaus Stadtpräsident Claus Kaminsky zeigte sich erschüttert. «Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben», sagte er zu «Bild live». Es sei «ein Abend, wie man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann».

Legende: Die beiden Tatorte in Hanau bei Frankfurt. SRF

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Ermittlungen aufgenommen. Der Bundesanwalt kommt in Deutschland nur ins Spiel, wenn es um Terrorismus oder Spionage geht. Die Behörde ist beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe angesiedelt und verfolgt Straftaten gegen die innere und äussere Sicherheit.