Zwei Kirchenvertreter berichten, sie seien auf dem Weg in die Grabeskirche in Jerusalem gestoppt worden. Sie wollten dort die Palmsonntagsmesse feiern.

Die Kirchen sprechen von einem «schwerwiegenden Präzedenzfall».

Die israelischen Behörden begrenzen wegen der Sicherheitslage Versammlungen stark.

Der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, ist von der israelischen Polizei am Zugang zur Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem gehindert worden. Mit ihm sei zudem der Kustos im Heiligen Land, Francesco Ielpo, gewesen. Der Franziskaner ist der oberste Wächter der Heiligen Stätten, einschliesslich der Grabeskirche.

Die zwei hochrangigen Kirchenvertreter hätten in der Kirche die traditionelle Messe zum Palmsonntag feiern wollen, seien aber von israelischen Polizisten angehalten und zur Umkehr aufgefordert worden, teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit.

Gemeinsame Pressemitteilung

Damit hätten erstmals seit Jahrhunderten die führenden Kirchenvertreter die Palmsonntagsmesse in der Grabeskirche nicht feiern können, heisst es weiter. Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem bezeichnete den Vorfall als «schwerwiegenden Präzedenzfall», der die Gefühle von zahlreichen Menschen weltweit missachte, die in dieser Woche nach Jerusalem blicken.

Legende: Die Kirchen werfen den israelischen Behörden vor, den zwei Kirchenvertretern den Zugang zum zentralen Heiligtum verweigert zu haben. (Symbolbild der Grabeskirche/29.03.2026) REUTERS/Ammar Awad

Eine Stellungnahme der israelischen Polizei lag vorerst nicht vor.

Palmsonntag ohne Prozession

Der Palmsonntag bildet den Auftakt der Karwoche, in der Christen an das Leiden und Sterben von Jesus Christus und schliesslich an seine Auferstehung an Ostern erinnern. Am Palmsonntag tragen Gläubige traditionell Oliven- und Palmzweige, um daran zu erinnern, wie die Menschen Jesus Christus bei seinem Einzug in Jerusalem vor seiner Kreuzigung mit Palmwedeln zujubelten.

Das Lateinische Patriarchat betonte jedoch, Pizzaballa und Ielpo hätten sich an alle seit Beginn des Iran-Kriegs auferlegten Beschränkungen gehalten. Sie seien «privat und ohne jegliche Merkmale einer Prozession», wie eigentlich am Palmsonntag üblich, unterwegs zur Kirche gewesen, hiess es.

Auftakt der Karwoche: erste vorösterliche Woche für Papst Leo XIV Box aufklappen Box zuklappen Legende: Für Papst Leo XIV. hat am Palmsonntag seine erste vorösterliche Woche als Pontifex begonnen. (29.03.2026) EPA/ANGELO CARCONI Der Palmsonntag eröffnet die Karwoche, für Papst Leo XIV. ist es das erste Osterfest seit seiner Wahl im Mai 2025. In dieser Woche gedenken Christinnen und Christen weltweit des Leidens und Sterbens Jesu, bevor an Ostern seine Auferstehung gefeiert wird. Dem Papst steht ein dichter Terminplan bevor: Am Gründonnerstag ist die traditionelle Fusswaschung in der römischen Lateranbasilika geplant, am Karfreitag nimmt er am Kreuzweg am Kolosseum teil. Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist dann der grosse Festgottesdienst am Ostersonntag. Anschliessend wird der Papst von der Loggia des Petersdoms vor Zehntausenden Menschen und von Kameras weltweit übertragen den traditionellen Segen «Urbi et Orbi», also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

Seit Beginn der US-israelischen Offensive gegen Iran Ende Februar gelten verschärfte Sicherheitsvorschriften. Die Behörden in Israel haben grosse Versammlungen untersagt, auch in religiösen Einrichtungen. Öffentliche Zusammenkünfte sind derzeit auf rund 50 Personen begrenzt.

Italien will Israels Botschafter einberufen

Aus Pizzaballas Heimatland gab es indes scharfe Kritik an dem Vorfall. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, der verhinderte Zutritt für Pizzaballa und Ielpo stelle eine «Beleidigung nicht nur für die Gläubigen, sondern für jede Gemeinschaft dar, die Religionsfreiheit anerkennt». Aussenminister Antonio Tajani kündigte an, den israelischen Botschafter in Italien am Montag in sein Ministerium einzuberufen, «um Klarheit über die Entscheidung zu erhalten».