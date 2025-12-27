Nach wochenlangen Gefechten an der Grenze haben sich Thailand und Kambodscha auf eine sofortige Waffenruhe verständigt.

Die Verteidigungsminister der beiden südostasiatischen Länder unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung.

Die Waffenruhe soll um ‌12 Uhr Ortszeit (6 Uhr Schweizer Zeit) in Kraft treten. Die Verteidigungsminister beider Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die derzeitigen Truppenstationierungen beizubehalten und keine weiteren Truppenbewegungen vorzunehmen.

Die Einigung soll dem wieder aufgeflammten Grenzkonflikt ein Ende setzen. Die Situation hatte sich in den letzten knapp zwei Wochen zugespitzt: Bei Gefechten und Luftangriffen rund um die umstrittenen Gebiete kamen Dutzende Menschen ums Leben, Tausende Zivilisten sind auf der Flucht.

Das Abkommen sieht eine sofortige Feuerpause vor, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen und die Lage zu stabilisieren. Über Weihnachten hatten Beratungen unter hochrangigen Militärvertretern beider Länder stattgefunden.