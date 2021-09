Legende: Junge Leute protestieren am Freitag in Bern. Keystone

Auch in der Schweiz haben am Freitagnachmittag Klimaaktivistinnen und -aktivisten in sieben Städten fürs Klima demonstriert. So zum Beispiel in Zürich, Bern, Luzern und Aarau. Ihre Forderung: «Klimagerechtigkeit jetzt».

In Zürich waren laut den Organisatoren rund 4000 Menschen dabei. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie: «Systemwandel, nicht Klimawandel».



Auf dem Berner Münsterplatz ertönten Kuhglocken. Etwa 500 mehrheitlich junge Aktivistinnen und Aktivisten waren dabei.