Die 16-jährige Greta Thunberg ist weltweit zum Symbol für den Kampf gegen den Klimawandel geworden. Die schwedische Umweltaktivistin nimmt diese Woche am Treffen der «Smile for Future»-Bewegung in Lausanne teil. Im RTS-Interview gibt die Schwedin Einblicke in ihren Kampf und ihr Leben und spricht über ihren Umgang mit dem Autismus.

Greta Thunberg Schwedische Klimaaktivistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die 16-jährige Schwedin hat im August 2018 angefangen, regelmässig vor dem Reichstag in Stockholm dafür zu protestieren, dass ihr Land mehr für den Klimaschutz tut. Aus ihrem Schulstreik ist eine internationale Klimaprotestbewegung mit Hunderttausenden Anhängern geworden. Sie selber hat im Januar 2019 am WEF in Davos teilgenommen und hat vor, im September am Klimagipfel in New York teilzunehmen. Da sie nicht fliegt, wird sie dafür nach Amerika segeln.

RTS: Greta Thunberg - hoffen Sie, dass dieser internationale Gipfel hier in Lausanne Ihre Bewegung noch mehr ausweitet, auch ausserhalb Europas?

Greta Thunberg: Ich weiss, dass das nur der Anfang ist. Und ich hoffe, dass wir an diesem Meeting ein paar Dinge klarstellen und präzisieren können, sodass wir alle auf einer Linie sind. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Nicht alle Länder sind vertreten, aber es ist gut, dass es so viele Vertreter aus unterschiedlichen Ländern hat.

Sie reisen bald nach Amerika, das Land, welches Sinnbild für extensiven Konsum ist, man denke nur an die riesigen Kühlschränke und Autos. Was sagen Sie den Amerikanern, um sie zu überzeugen?

Ich werde mit ihnen sprechen wie mit allen Anderen. Sie sind in dem Sinn nicht anders, und es ist ein globales Problem. Jeder muss verstehen, dass es ein Umdenken braucht. Meine Botschaft an die Amerikaner ist, dass uns eine Krise bevorsteht und dass sie die Konsequenzen verstehen müssen. Und dass wir mit den besten Mitteln handeln müssen, die uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt.

Amerika ist das Land von Donald Trump. Wenn Sie dem amerikanischen Präsidenten gegenüberstehen würden, was würden Sie ihm sagen?

Ich würde ihm nicht viel sagen, eigentlich habe ich ihm gar nichts zu sagen. Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen? Wie soll irgendjemandem von unserer Bewegung das gelingen? Ich würde also meine Zeit nicht mit einem Treffen mit Donald Trump verschwenden. Ich werde eher versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen, Druck auf Donald Trump aufzusetzen.

Wie haben Sie eigentlich Ihre Eltern überzeugt, Sie darin zu unterstützen, was Sie tun?

Es hat viele Jahre gebraucht, sie zu überzeugen, und auch viel Geduld. Als ich mich das erste Mal mit diesen Fragen beschäftigt habe, habe ich es ihnen gesagt. Da haben sie mir gesagt: «Lass Dich davon nicht beunruhigen! Es kommt alles gut, irgendjemand wird eine Lösung finden.» Das hat mich aber keinesfalls beruhigt. Also habe ich immer und immer wieder mit ihnen darüber gesprochen. Und ich habe Ihnen Artikel, Grafiken und Bücher gezeigt. Und ich habe sie dazu gebracht, diese auch zu lesen. Mit der Zeit haben sie dann auch verstanden, um was es geht.

Welchen Einfluss hat ihr Autismus? Welche Kraft gibt Ihnen die Krankheit?

Am Anfang hat sie mir gar keine Kraft gegeben. Es hat mein Leben viel schwieriger gemacht. Aber dann ist es mir gelungen, die Situation umzudrehen. Aus der Schwäche wurde eine Stärke. Ich denke anders als andere und ich denke auch ausserhalb der Norm. Und genau das brauchen wir in der jetzigen Situation, man muss die Situation auch von ausserhalb betrachten. Ohne den Autismus hätte ich wohl auch nicht die Geduld und die Kraft gehabt, soviel über all die Fakten zu lesen. Es hat mir definitiv geholfen, die Dringlichkeit der Situation zu erkennen.

Kritiker sagen, Ihre Generation und Ihre Bewegung seien die neuen Puritaner. Sehr ernst, fast schon lutherisch. Kein Fleisch, nicht zu viele Reisen - von allem einfach weniger. Was sagen Sie dazu?

«Ich sage niemandem, er soll vegan leben.»

Ich sage niemanden, er soll vegan leben. Oder dass sie aufhören sollen, mit dem Flugzeug zu reisen. Ich sage einfach, dass es machbar ist – und dass es grossartig wäre. Aber eigentlich ist jeder frei, was er tun und lassen soll.

Es hat viele schockiert, Greta Thunberg, als Sie gesagt haben: Habt Angst, geratet in Panik! Ist Angst ein guter Rat?

Das gehört in der Öffentlichkeit einfach dazu, um einer Rede Nachdruck zu verleihen. Und Panik meine ich nicht wortwörtlich. Damit meine ich, man soll aus der Komfort-Zone herauskommen und realisieren, wie die Situation ist.

Hört auf hoffnungsvoll zu sein – reagiert endlich selbst!

Ich habe das damals gesagt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass alle gesagt haben, sie seien nun voller Hoffnung, dass die Kinder die Zukunft verändern können. Da sagte ich: «Hört auf hoffnungsvoll zu sein – reagiert endlich selbst!»

Sie begegnen immer wieder Leuten, die mit Ihnen auf einem Foto abgebildet werden wollen und dann sagen, Sie seien wunderbar. Aber nicht alle denken das auch wirklich, man denke nur an gewisse Regierungschefs. Wie wollen Sie diese überzeugen oder zum Handeln zwingen?

Ich kann sie nicht zwingen. Einer Person alleine gelingt das nicht. Aber ich kann versuchen, möglichst viele zu überzeugen, sodass wir gemeinsam den Wandel bewerkstelligen können, zusammen mit der Wissenschaft. Wir versuchen, die Meinung auf der ganzen Welt zu beeinflussen und Aufmerksamkeit zu schaffen.

Sie sind 16 Jahre alt – und haben unter anderen Emmanuel Macron, Barack Obama und Arnold Schwarzenegger getroffen. Spüren Sie bei einem solchen Treffen, ob jemand ehrlich ist oder nicht?

Natürlich! Man sieht sofort, ob jemand wirklich überzeugt ist, ob sie meinen, was sie sagen. Bei gewissen Leuten ist es, wie wenn man einen Knopf drückt und sie dann anfangen zu reden, ohne dass sie wirklich wissen, über was sie reden. Und sie sagen auch immer wieder das Gleiche.

Wer war nicht ehrlich?

Das werde ich nicht sagen.

Kann ihr Kampf gegen den Klimawandel die politischen Lager vereinen? Man kann den Eindruck haben, es handle sich um ein linkes Anliegen. Können sie auch die Leute einbinden, die politisch eher rechts stehen?

Wieso nicht? Ich kommuniziere ja eigentlich nur die besten Erkenntnisse, die die Wissenschaft zu bieten hat. Und es erschliesst sich mir nicht, wieso das mit einer bestimmten Ideologie zu tun haben sollte.

Die liberale Wirtschaft mit allen Unternehmen hat schon viel verändert. Man weiss, dass es sehr viel kostet, die Technologien schnell zu verändern. Wird die Finanzwelt helfen, die Probleme schnell zu lösen?

Sie muss! Weil sie eine enorme Verantwortung haben. Natürlich braucht es Geld um zu handeln. Und es zirkuliert viel Geld – also sollte man es auch dafür einsetzen.

Wenn wir uns die Geschichte vor Augen führen, war es oft die Jugend, die Dinge verändert hat. Was kann die Jugend von heute verändern?

Es ist sehr kraftvoll, wenn ein Jugendlicher sagt: «Ihr stehlt unsere Zukunft!» Dann fühlen sich viele Leute schuldig. Weil uns das Ganze stärker betreffen wird, sind wir mit viel Leidenschaft dabei. Wir haben sehr viel Kraft, schliesslich sind wir auch die Wählenden der Zukunft. So müssen uns die Leute einfach zuhören, was wir zu sagen haben.

Das Interview führte Darius Rochebin (RTS)

Tagesschau vom 5.8.2019