Panini versuchte, in Mexiko einen neuen Guinness-Weltrekord aufzustellen.

Für das Album zur Fussball-WM 2026 organisierte das Unternehmen die wohl grösste Sticker-Tauschbörse aller Zeiten.

An zwei Orten in Mexiko tauschten während vier Stunden tausende Sammlerinnen und Sammler ihre Panini-Bildli.

Das Event fand zeitgleich in Mexiko-Stadt und Guadalajara statt. Erwartet wurden rund 20’000 Sammler, die am FIFA Fan Festival und im Parque de las Niñas y los Niños zusammenkamen, um doppelte Bilder zu tauschen und ihre Alben zu füllen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Sammeln, tauschen und einkleben: Tausende Menschen trafen sich in Mexiko zum Panini-Tausch. Bildquelle: Keystone/MARIO GUZMAN. 1 / 4 Legende: Sammeln, tauschen und einkleben: Tausende Menschen trafen sich in Mexiko zum Panini-Tausch. Keystone/MARIO GUZMAN

Bild 2 von 4. Das Ziel: die grösste Tauschbörse aller Zeiten zu veranstalten. Bildquelle: Keystone/MARIO GUZMAN. 2 / 4 Legende: Das Ziel: die grösste Tauschbörse aller Zeiten zu veranstalten. Keystone/MARIO GUZMAN

Bild 3 von 4. Rund 20’000 Sammler und Sammlerinnen wurden erwartet. Bildquelle: Keystone/MARIO GUZMAN. 3 / 4 Legende: Rund 20’000 Sammler und Sammlerinnen wurden erwartet. Keystone/MARIO GUZMAN

Bild 4 von 4. Für komplett gefüllte Alben gab es Auszeichnungen. Bildquelle: Keystone/MARIO GUZMAN. 4 / 4 Legende: Für komplett gefüllte Alben gab es Auszeichnungen. Keystone/MARIO GUZMAN Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bei der Aktion gehe es nicht nur darum, fehlende Sticker zu tauschen, sondern auch darum, die Leidenschaft für den Fussball zu teilen und bleibende Erinnerungen zu schaffen, erklärte Marina Benavides, Geschäftsführerin von Panini Mexiko, den lokalen Medien.

Aktueller Rekord Box aufklappen Box zuklappen Der aktuelle Guinness-Weltrekord für die grösste Sticker-Tauschbörse liegt bei 1447 Teilnehmenden, die innerhalb von acht Stunden Sticker tauschten. Der Rekord wurde 2022 in São Paulo in Brasilien aufgestellt.

Neben Tauschbereichen gab es auch Spendenbecken für doppelte Sticker und Auszeichnungen für alle, die ihr Album vor Ort komplettieren konnten.

Ob die Marke für einen neuen Weltrekord erreicht wurde, muss zunächst noch von Guinness World Records bestätigt werden.